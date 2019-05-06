سواريز يتحدث عن امكانية الاحتفال بالتسجيل في أنفيلد

أكد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، أنه يدين بالفضل لفريقه السابق ليفربول في تطوير أدائه، بعدما قضى اللاعب ثلاث سنوات ونصف في أنفيلد، لكن اللاعب أشار إلى أنه الآن يطمح إلى إقصاء “الريدز” من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

قال سواريز للصحافيين: “ليفربول السبب في أنني ألعب في برشلونة، وضمن فرق الصفوة في العالم، ساعدني اللعب معه في كثير من الأمور، وجعلني أكثر قدرة على اللعب بشكل احترافي وساعدني على النضوج.

وأضاف: “حملت شارة القيادة في ليفربول، وكان هذا واحدا من أكثر الأمور التي أفتخر بها في حياتي، كان من الرائع قضاء عدة سنوات جيدة هناك، سأكون دائماً ممتناً إلى ليفربول بسبب هذا الإرث، لدي ذكريات جميلة عن الفترة التي قضيتها معه”.

وقال سواريز إنه لا ينوي الاحتفال إذا سجل هدفاً على ملعب أنفيلد.

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وأضاف: “احتفلت بالهدف الأسبوع الماضي لأن الجمهور يعرف تماماً مدى أهمية أن أحرز هدفاً في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، أحترم مشجعي ليفربول وأشعر بالامتنان لهم، إذا أحرزت هدفاً فلن أحتفل به بالطريقة نفسها كما في مباراة الذهاب”.

ويدرك سواريز طبيعة أجواء ملعب أنفيلد، وحذر زملاءه في الفريق من التراخي في مواجهة فريق المدرب يورغن كلوب.

وقال سواريز: “لا يجب أن نخوض المباراة ونحن نشعر بالرضا عن النتيجة، فالنتيجة لا تكشف تفاصيل مباراة الذهاب، نجح ليفربول في صناعة العديد من الفرص، وكان يمكن أن تكون النتيجة 4-1 أو 3-1.