أين سوف يلعب كايلور نافاس في الموسم المقبل؟

أشارت تقارير صحافية إلى رغبة حارس ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، في الرحيل عن الفريق بعد تهميش دوره مؤخراً مع “الملكي” بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق البطولات خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت صحيفة ذا تيليغراف البريطانية، أن وكيل أعمال نافاس، جورجي مينديز، يبحث عن احتراف لاعبه في السوق الإنجليزي، الذي يرغب في ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وجلس نافاس على مقاعد البدلاء لمدة كبيرة خلال فترة ولاية المدرب السابق سانتياغو سولاري على الرغم من تقديمه أداء جيد مع الميرينجي خلال المواسم الأخيرة، وبعودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مجدداً توقع الجميع عودته مرة أخرى للمشاركة كأساسي ولكن لم يحدث هذا الأمر.

فبعد غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لست جولات متتالية عاد مجددا لحراسة عرين الفريق الملكي، وبهذا يسد الطريق أمام نافاس للعودة والمشاركة من جديد.

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ويحظى الحارس البلجيكي بثقة كل من النادي وزيدان وإذا قرر نافاس الذي يتبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد- الاستمرار مع الفريق سيكون وافق على الجلوس على مقاعد البدلاء بإرادته، ولذا ينبغي أن يقرر الكوستاريكي (31 عاماً) إذا ما كان هذا الأمر يستحق العناء أم لا.

وأضافت الصحيفة أن نافاس لا يرغب في تكرار هذا الموسم مرة أخرى ولعب دور ثانوي، ولذا من الممكن أن يجلب له وكيله خورخي مينديز عرضاً مناسباً.

ومن الممكن أن يكون العرض هو الانضمام لمانشستر يونايتد الذي قد يرحل عن صفوفه العديد من اللاعبين بعد فشل التأهل للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، ومن بين هؤلاء اللاعبين لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا والحارس الإسباني ديفيد دي خيا، ولذا من المحتمل أن يكون نافاس أحد أهداف “الشياطين الحمر” في الفترة المقبلة.