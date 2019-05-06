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سواريز قبل مواجهة ليفربول: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

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أشاد لويس سواريز مهاجم الإسباني، بمحمد صلاح نجم ، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء غد الثلاثاء، ضمن إياب دور نصف نهائي .

وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "محمد صلاح لاعب مهم جدًا لفريق ليفربول، هو ضمن أفضل ثلاث لاعبين في العالم في العام الماضي".

وتابع: "بالتأكيد هو شئ كبير ومهم

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للريدز، لكن هم لديهم لاعبون أخرون جيدون ويتمتعون بجودة عالية مثل شاكيري وستوريدج وأوريجي".

ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة، غدًا على ملعب "أنفيلد"، وكان قد أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز برشلونة على الريدز بثلاثية نظيفة.

 

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