سواريز قبل مواجهة ليفربول: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم

أشاد لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، بمحمد صلاح نجم ليفربول، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء غد الثلاثاء، ضمن إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "محمد صلاح لاعب مهم جدًا لفريق ليفربول، هو ضمن أفضل ثلاث لاعبين في العالم في العام الماضي".
وتابع: "بالتأكيد هو شئ كبير ومهم
ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة، غدًا على ملعب "أنفيلد"، وكان قد أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز برشلونة على الريدز بثلاثية نظيفة.
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