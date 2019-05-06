المنتخب الأوليمبي يواجه أوزبكستان في مدينتين مختلفتين

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الفريق القومي، سيخوض وديتين أمام أوزبكستان الشهر المقبل، في مدينتين مختلفتين. الشهر المقبل، في مدينتين مختلفتين. قال غريب، إنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المباراتين، مؤكدًا أن مواجهة أوزبكستان تجربة قوية للمنتخب الأوليمبي قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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