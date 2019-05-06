شاهد..الهلال يتقدم علي العين في الشوط الأول

تقدم الهلال علي نظيره العين بهدف نظيف، في الشوط الأول، والتي تجمع بينهما على ملعب

استاد جامعة المالك سعودي ضمن ختام دور المجموعاتبدوري أبطال آسيا.

سجل هتان باهبري هدف الهلال الأول بعد بعد مرور 23 ثانية سيطر الهلال علي أحداث الشوط الأول.