شاهد..الهلال يتقدم علي العين في الشوط الأول

تقدم الهلال علي نظيره العين بهدف نظيف، في الشوط الأول، والتي تجمع بينهما على ملعباستاد جامعة المالك سعودي ضمن ختام دور المجموعات
بدوري أبطال آسيا.
سجل هتان باهبري هدف الهلال الأول بعد بعد مرور 23 ثانية سيطر الهلال علي أحداث الشوط الأول.
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