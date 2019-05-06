صبحي يهنئ محمد إبراهيم بحصوله على ذهبية البحر المتوسط للمصارعة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد إبراهيم " كيشو" لاعب منتخب مصر للشباب، وذلك بعد حصوله على الميدالية الذهبية لبطولة البحر المتوسط للشباب، والمقامة بتونس خلال الفترة من 2 وحتى 5 مايو الجاري. وحصد "كيشو" المركز الأول والميدالية الذهبية عقب فوزه على كل منافسيه بعدم التكافؤ.

وقال وزير الرياضة أن اللاعب محمد إبراهيم سيكون أحد أهم أبطال مصر الرياضيين في لعبة المصارعة، مؤكدا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية، وقدرات بدنية تجعله يتفوق على منافسيه.

وأوضح أشرف صبحي، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بكل شباب مصر الرياضيين، وتحرص دائما على توفير

كامل الدعم لهم، لافتا إلي أن الوزارة تنسق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات، من أجل توفير بيئة تدريبية مناسبة، ومعسكرات على مستوى عالى من أجل الاستعداد الجيد لخوض البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

يذكر أن محمد إبراهيم "كيشو" من اللاعبين المميزين والذي يعلق عليهم اتحاد المصارعة آمالا كبيرة في التأهل للأولمبياد المقبلة، لاسيما أنه حصد ذهبية بطولة العالم الماضية تحت 23 سنة.