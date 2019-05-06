شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وليستر

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، في المباراة المقامة على ملعب "الإتحاد" ضمن الجولةالـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تبادل الفريقان الخطورة خلال مجريات الشوط الأول،
حاول ليستر سيتي هز شباك السيتي خلال الشوط الأول لكن باتت محاولاته بالفشل، ورد السيتي في أكثر من مناسبة وسيطر على أغلب أوقات المباراة.
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