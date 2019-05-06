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شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وليستر

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، في المباراة المقامة على ملعب "الإتحاد" ضمن الجولة

الـ37 من الممتاز.

تبادل الفريقان الخطورة خلال مجريات الشوط الأول،

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حاول ليستر سيتي هز شباك السيتي خلال الشوط الأول لكن باتت محاولاته بالفشل، ورد السيتي في أكثر من مناسبة وسيطر على أغلب أوقات المباراة.

 

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