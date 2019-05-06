شاهد..لاعب الهلال يدخل تاريخ دوري أبطال آسيا

دخل هتان باهبري لاعب الهلال السعودي، تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد تسجيله هدف التقدم للهلال أمام العين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة. وبذلك الهدف أصبح اللاعب هتان باهبري ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد اللاعب القطري سببسيتان سوريا الذي استطاع أن يسجل أسرع هدف في تاريخالبطولة الآسيوية بعد مرور 9 ثواني فقط من عمر المباراة أمام باختاكور الأوزبكي نسخة 2013. شاهد هدف هتان باهبري ثاني أسرع هدف في دوري أبطال آسيا.. Advertisements شاهد هدف سوريا أسرع هدف في البطولة الآسيوية..

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