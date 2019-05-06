كشف مصدر مطلع داخل نادي الإسماعيلي عن حصول محمد خلف مدير إدارة التعاقدات بالنادي، على توقيع إبراهيم رجب ريعو مدافع فريق بورتو السويس خلال الفترة الماضية. وقال المصدر إن اللاعب حضر إلى الإسماعيلي بصحبة وكيل أعماله، وقام بالتوقيع في مكتب محمد خلف، وفي حضور محمد وهبة. بالتوقيع في مكتب محمد خلف، وفي حضور محمد وهبة. وشدد المصدر على أن اللاعب نال إعجاب مسئولي التعاقدات بنادي الإسماعيلي، لما يمتلكه من إمكانات فنية وقدرته على بناء الهجمة بالشكل السليم بالإضافة إلى الاستخلاص السليم من المهاجمين. وأشار إلى أن اللاعب يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع نادي بورتو السويس، يقدر بـ 300 ألف جنيه، ومن المنتظر أن ينهي الإسماعيلي الأمر بشكل رسمي ومباشر مع إدارة بورتو بدلا من تسديد الشرط الجزائي في اتحاد الكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يحصل على توقيع "ريعو" مدافع بورتو السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.