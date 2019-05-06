شاهد..ميلان يتقدم على بولونيا في الشوط الأول

تقدم ميلان على نظيره بولونيا، بهدف نظيف، في الشوط الأول، والتي تجمع بينهما على ملعب "سان سيرو"

ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي

سجل خيسوس فيرنانديز سوسو لاعب

ميلان الهدف الأول، في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

تبادل الفريقان السيطرة علي احداث الشوط الأول، حتى تمكن ميلان من افتتاح أولى أهداف اللقاء.