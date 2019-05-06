مانشستر يونايتد يستهدف ضم ديبالا

يستهدف مانشستر يونايتد دعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقب، عقب خروج الفريق من جميع البطولات خلال الموسم الحالي وعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا. لدوري أبطال أوروبا. اكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الايطالية إلى مانشستر يونايتد يريد ضمن باولو ديبالا نجم يوفنتوس هذا الصيف. وأشارت إلى أن الاعب يرغب في الرحيل عن يوفنتوس خلال الصيف الحالي في ظل وضعه الحالي وعدم المشاركة بصفة نهائية منذ انضمام كرستيانو رونالدو لصفوف الفريق.

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