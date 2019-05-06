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مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم لشبونة

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يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل مواصلة المنافسة، علي صعيد جميع البطولات في الموسم

المقبل.

اكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن مانشستر سيتي داخل في مُحادثات مُتقدمة مع سبورتنغ لشبونة للتعاقد

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مع برونو فيرنانديز لاعب خط وسط لشبونة ويبلغ الاعب من العمر 24عاما .

وأشارت القناة أن الصفقة ستُكلّف 47 مليون جنيه استرليني وأن يوقع حت اللاعب سيوقع حتى عام 2024 ".

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