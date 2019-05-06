رياضة | تصرف "مشين" من باكايوكو تجاه مدربه جاتوزو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصرف "مشين" من باكايوكو تجاه مدربه جاتوزو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي، مشادة كلامية حادة بين مدرب الروسونيري جاتوزو ولاعبه الاحتياطي تيموي باكايوكو.

وقالت صحيفة "سكاي إيطاليا" أنه بعد إصابة لوكاس بيليا طلب جاتوزو من باكايوكو الدخول، لكن الفرنسي رفض ويُقال أنه أراد وقت للاحماء.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر خلاله اللاعب وهو "يشتم" مدربه جاتوزو الذي توعده بالتحدث عن هذا مرة أخرى في غرفة الملابس ومن ثم وجه ماوري للدخول.

وشهد الشوط الأول من المباراة تقدم ميلان بهدف نظيف سجله سوسو بالدقيقة "37"، ويتواجد الفريق حالياً في المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي برصيد 56 نقطة.