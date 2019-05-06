رياضة | أيمن حفني يعود لتشكيلة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يعود لتشكيلة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إعادة أيمن حفني للتشكيلة الأساسية في مباراة وادي دجلة المقرر لها يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مشاركة أيمن حفني على حساب يوسف إبراهيم "أوباما" لإدخار مجهودات الأخير لنهائي الكونفدرالية الافريقية بسبب حالة الارهاق التي تنتابه.

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وكان حفني قد غاب عن تشكيلة الزمالك في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري والكونفدرالية وشارك أوباما بدلًا منه لفترة طويلة.

وطلب مسئولو الزمالك مرارًا بمشاركة أيمن حفني مع الفريق ومنحه الفرصة على حساب أوباما بسبب خبراته ومهارته العالية لكن جروس فضل الإبقاء على أوباما بسبب صغر سنه ومرونته وإمكانية توظيفه في أكثر من مكان داخل المستطيل الأخضر.

وكان الزمالك قد تعادل مع النجم الساحلي التونسي سلبيًا في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية ليحجز بطاقة العبور للدور التالي من البطولة.