رياضة | نجم برشلونة يتحدث عن غياب صلاح وتأثيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتحدث عن غياب صلاح وتأثيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، أن غياب المصري محمد صلاح عن لقاء البارسا مع ليفربول سيكون مؤثر للغاية على النادي الانجليزي.

وسيلتقي ليفربول مع برشلونة غدٍ الثلاثاء على الآنفيلد، في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة.

وقال سواريز في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نعلم بإننا نواجه خصماً قوياً ولكننا نٌدرك حقيقة أن نملك سلاحاً خاصاً أيضاً، و يٌمكننا الوصول إلى النهائي، نحن نعرف مدى صعوبة اللعب في ملعب بهذا التاريخ".

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وتابع: "من الرائع أن أعود إلى هٌنا بعد الإستمتاع بعدد من السنوات الجيدة هٌنا، سأكون دائمًا ممتناً لـ كيفية إستقبالهم لي، لدي ذكريات جميلة عن وقتي في ليفربول".

وأكمل: "بالطريقة التي يقفون بها خلف النادي، الجمهور هم الرجل رقم 12 في ليفربول، علينا أن نكون نحذر من هذا الشيئ ونكون على علم به، سوف يخرجون ويٌحاولون وضعنا تحت الضغط ، يجب ألا نمنحهم الضربات الثابتة أيضاً".

وعن غياب محمد صلاح، قال سواريز: "صلاح لاعب مٌهم للغاية وهو ضِمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بالسنوات القليلة الماضية، إنه غياب كبير بالنسبة لهم ولكن أيضاً لديهم لاعبين مٌتميزين مثل ستوريدج، آوريجي، شاكيري".