رياضة | أجويرو وسيلفا وستيرلينج يقودون السيتي في مواجهة ليستر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو وسيلفا وستيرلينج يقودون السيتي في مواجهة ليستر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة ليستر سيتي في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة ليستر كالآتي: "إيديرسون، وولكر، كومباني، لابورت، زينتشينكو، جوندوجان، دافيد سيلفا، فودين، رحيم ستيرلينج، بيرناردو سيلفا، سيرخيو أجويرو".

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع ليستر على ملعب السيتي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بـ92 نقطة بينما ليستر بالمركز التاسع بـ51 نقطة.