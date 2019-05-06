رياضة | الهلال والدحيل يعبران إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال والدحيل يعبران إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن نادي الدحيل القطري التأهل للدور الثاني بعدما تعادل خارج ملعبه مع الاستقلال الإيراني 1-1 يوم الاثنين على ستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الاستقلال عبر هدف روزبيه تشيسمي في الدقيقة 53، لكن الدحيل أدرك التعادل مباشرة عن طريق ادميلسون جونيور (55).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الهلال السعودي مع ضيفه العين الإماراتي على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط من خمس مباريات للدحيل و5 للاستقلال ونقطتين للعين.

وبهذا ضمن الهلال والدحيل الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة، حيث جاء تأهل الدحيل كونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام الاستقلال والعين.

وضغط الاستقلال من البداية وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 بعدما سدد الجنوب أفريقي اياندا باتوسي ضربة حرة مباشرة لكن الكرة ارتدت من القائم. ورد الدحيل عبر ضربة حرة مباشرة سددها بسام الراوي ولكن الكرة مرت بجوار القائم، قبل أن تضيع على الفريق أخطر الفرص عندما مرر لويز جونيور كرة بينية وصلت إلى ادميلسون ليمرر إلى يوسف العربي بمواجهة المرمى فسدد كرة تألق الحارس الإيراني سيد حسين حسيني في التصدي لها. Advertisements واستمرت المحاولات المتبادلة بين كلا الفريقين، حتى نجح الاستقلال في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 53 بعدما أرسل باتوسي تمريرة عرضية أخفق الدفاع القطري في التعامل معها لتصل الكرة أمام المدافع روزبيه قاسمي ليسدد من مسافة قريبة في الشباك.

ولكن الدحيل رد بسرعة ليسجل هدف التعادل بعدما تبادل علي عفيف التمرير مع المعز علي في الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية وصلت إلى يوسف العربي ليسدد كرة ارتدت من الحارس حسيني ووصلت أمام البرازيلي ادميلسون الذي سدد داخل المرمى. ولم تتوقف فرص الفريقين بعد ذلك، فسدد الياباني شويا ناكاجيما كرة تصدى لها حارس الاستقلال لترتد الكرة أمام المعز علي الذي سدد كرة ارتدت من خشبات المرمى. وفي الجهة المقابلة سدد البديل أوميد نورأفكان كرة من حافة منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.