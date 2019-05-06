رياضة | نجم مدريد ينتقل مجانا إلى عملاق الكرة الإيطالية

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أكد موقع "فوتبول إيطاليا"، اليوم الإثنين، أن مدافع أتلتيكو مدريد دييجو جودين سوف يعقد مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ لتأكيد انتقاله المجاني إلى إنتر ميلان.

وأعلن النادي الإسباني أن مدافعه المخضرم سيتحدث إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء في واندا متروبوليتانو ليودع الجماهير قبل مباراتهم الأخيرة على أرضهم هذا الموسم.

وقضى دييجو "33 عامًا" حوالي 9 سنوات مع أتلتيكو مدريد وسينضم الآن إلى الإنتر في صفقة انتقال مجاني وسيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات.

والجدير بالذكر أن جودين انتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2010 قادماً من صفوف فياريال وسبق له أن لعب مع ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني.