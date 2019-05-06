رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي أمام السد.. السومة يقود الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام السد.. السومة يقود الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يوسف عنبر مدرب نادي أهلي جدة، تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة السد القطري اليوم الإثنين بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويغيب الظهير المصري محمد عبدالشافي عن تشكيلة الأهلي وذلك نظراً لإصابته وسيبدأ مدرب الراقي بلاعبه حسين عبدالغني في مركز الظهير الأيسر.

ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: حسين عبدالغني، محمد أل فتيل، أديرلان سانتوس، سعيد المولد

خط الوسط: باولو دياز، نوح الموسى، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، عمر السومة