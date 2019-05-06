رياضة | تصريح ناري من فالفيردي قبل موقعة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من فالفيردي قبل موقعة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بأنه فريقه سيخوض مباراة الغد أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باحثا عن الفوز رغم صعوبة اللقاء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"سندخل المباراة دون أخذ نتيجة مباراة الذهاب بعين الاعتبار، نريد الفوز هنا، ستكون مباراة صعبة، المشجعون يضغطون كثيراً في أنفيلد".

وتابع :"نحن مركزون في عملنا و لا نفكر في الأمور الهامشية التي يتحدث عنها البعض".

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وواصل "من يفكر أننا وصلنا الى النهائي قبل لعب المباراة فهو واهم، لا شيء حسم، الأجواء ستكون صعبة كما كانت في الأولد ترافورد والسانسيرو".

وأشار "التجارب دائما تكون مفيدة، الجميع يعلم ما وقع في روما، كرة القدم تمنحك خيار تصحيح الأخطاء و الإستفادة منها".

وأتم :"كل مباراة لها أهميتها الخاصة، نحن نلعب كل مباراة بنفس الرغبة الفوز و إسعاد الجماهير".

