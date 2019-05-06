رياضة | لاعب ليفربول: لابد أن نؤمن بتحقيق المعجزة أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب ليفربول: لابد أن نؤمن بتحقيق المعجزة أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ظهير ليفربول الإنجليزي، ترنت أرنولد، اليوم الإثنين، أن مهمة فريقه في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، غداً الثلاثاء، أمام برشلونة الإسباني صعبة، لكنه شدد على ضرورة الإيمان بإمكانية تحقيق المسألة.

كان برشلونة فاز في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو 3-0.

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وقال اللاعب الشاب في مؤتمر صحافي: "أنا متأكد من أن الجماهير ستؤمن بقدرتنا على التسجيل، واقعياً المهمة أشبه بجبل يصعب تسلقه، لكن الإيمان مطلوب".

وأضاف: "فرصنا ضئيلة لكنها موجودة، وعلينا بدأ المباراة دون خوف".

وسيغيب محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ونابي كيتي، عن المواجهة، في حين سيخوض البرسا اللقاء بكل نجومه.

