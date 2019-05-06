انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف علّق برشلونة على غياب "صلاح" عن قمة "أنفيلد"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 09:52 مساءً - تأكد رسمياً غياب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني، المقررة الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، في إطار إياب "المربع الذهبي" من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى الفور أعرب نادي برشلونة عن أسفه لغياب "ثالث أفضل لاعب في العالم 2018" و"أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018" عن موقعة "أنفيلد".

وكتب العملاق الكتالوني رداً على تغريدة ليفربول التي أكدت غياب صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مثل هذه المباريات هي للاعبين من الطراز العالمي، نتمنى لك الشفاء العاجل!".

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وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الرأس، وخرج باكياً ومحمولاً على محفة، خلال فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد (3-2)، السبت الماضي، ولم يتعافَ بشكل كامل لخوض القمة الكروية المرتقبة.

ورغم خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب "كامب نو"، كان النجم المصري أخطر لاعبي الفريق الإنجليزي وكان قريباً من هزّ الشباك الكتالونية في مناسبتين؛ الأولى تصدى لها ببراعة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، في حين ردت العارضة كرته في المناسبة الثانية.

ويتصدر صلاح قائمة هدّافي النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً، علماً أنه تُوّج بجائزة "الحذاء الذهبي" الخاصة بـ"البريميرليغ" في الموسم المنصرم بـ32 هدفاً، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة الإنجليزية خلال موسم واحد.

يُشار إلى أن ليفربول يحتاج إلى تحقيق "ريمونتادا تاريخية" لتعويض خسارة الذهاب، من أجل حجز مقعده في نهائي "أمجد الكؤوس الأوروبية"، الذي سيقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، مطلع يونيو المقبل.