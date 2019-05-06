أفضل لاعب في العالم يهنئ المسلمين بقدوم شهر رمضان باللغة العربية #الهلال_العين #الاهلي_السد

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

هنأ نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش ،المسلمين بقدوم شهر رمضان المبارك.

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و غرد حساب أفضل لاعب في العالم على موقع التواصل الاجتماعي،تويتر،منذ قليل، قائلا: ” كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان!” وحرص حساب مودريتش على كتابة التهنئة باللغة العربية في لفتة نالت إعجاب الكثير من متابعيه من المسلمين و العرب .

وتفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة النجم العالمي لوكا مودريتش فيما بادله الكثير من متابعيه العرب و المسلمين التحية معلنين عن إعجابهم و احترامهم له

وقال أحد المغردين ردا على مودريتش : ” أنت أعظم من غرد باللغة العربية في التاريخ”