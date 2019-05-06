أمير القصيم يرعى حفل نادي التعاون بمناسبة تحقيقه كأس خادم الحرمين (صور)

جدة - عمرو شويل الخليج 365- خالد المرشود

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفل نادي التعاون الرياضي بمناسبة حصولهم على كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم، وذلك في مقر نادي التعاون الجديد.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه مناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس نادي التعاون محمد القاسم بهذه المناسبة التي أبدى فيها سعادته في حضور سموه وتشريفه ، معلناً فخره واعتزازه بشرف لعب فريق التعاون المباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ونيل كأس البطولة الذي توج العمل الذي قدمه رجالات النادي.

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وقدم وتقديره لسموه على متابعته وتحفيزه الدائمة، التي كان آخرها اتصاله قبل المباراة النهائية وتحفيزه للاعبين والإداريين، واصلاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، على ما قدمه من دعم، لافتا الانتباه إلى أن ذلك يوضح حرص واهتمام قيادتنا بالشباب والرياضة، واصلاً شكره لمعالي المستشار تركي آل لشيخ وللمجلس التنفيذي بالنادي، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مهدياً هذا الكأس كل من دعم وساند التعاون، وكل من قدم وقفات ودعوات خاصة في نهائي البطولة وحضورهم وتأكيدهم عشقهم للتعاون ، واعداً بأنه سيعمل على مزيداً من الجهود لتحقيق الأفراح والمنجزات.