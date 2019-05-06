شكرا لقرائتكم ماذا يفعل الزمالك عند خوض مباراة العودة فى النهائى على أرضه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" تاريخ مواجهات الزمالك فى النهائيات الأفريقية، الذى خاض مباراة الذهاب خارج أرضه والعودة على ملعبه ووسط جماهيره، وما هى النتائج التى حققها الفريق الأبيض، حيث خاض الزمالك 7 نهائيات فى دورى أبطال أفريقيا، لعب مباراة العودة بالقاهرة فى 4 منهم.

عام 1993 التقى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا مع اشانتى كوتوكو الغانى، حيث لعب فى كوماسى مباراة الذهاب تعادل 0-0، وتعادل 0-0 فى مباراة العودة فى القاهرة، وفاز الزمالك بركلات الترجيح 8/7 .

عام 1996 تقابل الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيرى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث خسر مباراة الذهاب فى إيبادان بنتيجة 2-1 وفاز الزمالك فى القاهرة 2-1 ليتعادل الفريقان بنتيجة 3-3، وحصد الزمالك اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-5

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عام 2002 لعب الزمالك مع الرجاء المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، تعادل فى مباراة الذهاب فى الدار البيضاء بنتيجة 0-0، وفاز الزمالك فى القاهرة بنتيجة 1-0 ليتوج بالبطولة الخامسة فى تاريخه

عام 2016 واجة الزمالك فريق صن داونز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث خسر فى لقاء الذهاب فى بريتوريا بنتيجة 3-0، ولم يستطيع الزمالك فى العودة للقاء وفاز بنتيجة 1-0، وتوج صن داونز باللقب الأول فى تاريخه .

ويلتقى نادى الزمالك ضد نهضة بركان المغربى فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة الذهاب خارج أرضه وفى العودة على ملعبه ووسط جماهيره، مباراة الذهاب بتاريخ 19 مايو الجارى، والعودة 24 مايو الجارى .