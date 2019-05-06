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جدة - عمرو شويل الخليج 365 .. أمح يضع أحمد الشيخ فى أزمة مع الأهلي طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من لاعبه أحمد الشيخ تحجيم الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال الاجتماعي" خلال الفترة المقبلة. وظهر اللاعب خلال الأونة على حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعي مع أمح أحد أشهر مشجعي فريق الأهلي خلال الفترة الحالية ما اثار استياء عبد الحفيظ الذى طالب اللاعب بضرورة التركيز مع اللاعب وعدم المبالغة فى العلاقة التى تربطه بأمح. ويغيب احمد الشيخ عن تشكيلة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى يعتمد فيه الجهاز الفنى للمارد الأحمر على عدد من الأجنحة على رأسهم جيرالدو وحسين الشحات ورمضان صبحي المنضمين فى شهر يناير الماضي. Advertisements ويتمتع أحمد الشيخ بصداقة مع أمح فى طريقة اشبه لما أظهرها نجم الزمالك الحالي محمود عبد المنعم كهربا مع المشجع الشهير.

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