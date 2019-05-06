أحمد فتحي يرفض عرضًا بثلاث ملايين من الأهلى للتجديد...

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جدة - عمرو شويل أحمد فتحي يرفض عرضًا بثلاث ملايين من الأهلى للتجديدرفض أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي تجديد تعاقده مقابل 3 ملايين جنيه لمدة موسم واحد.
وتلقى اللاعب الدولي عرضًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بقيمة 3 ملايين جنيه الا انه رفضه لتدنى المقابل المادي.
وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ ضرورة الحصول على 5 ملايين جنيه للتوقيع مجددًا للنادي الأهلي وهو الأمر الذى دفع مدير الكرة يطلب مهلة لعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
ويسعى النادي الأهلي الى حسم ملف التعاقدات والتجديد لعدد من نجوم الفريق أبرزهم أحمد فتحي.
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