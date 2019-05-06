شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يرفض عرضًا بثلاث ملايين من الأهلى للتجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد فتحي يرفض عرضًا بثلاث ملايين من الأهلى للتجديد

رفض أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي تجديد تعاقده مقابل 3 ملايين جنيه لمدة موسم واحد.

وتلقى اللاعب الدولي عرضًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بقيمة 3 ملايين جنيه الا انه رفضه لتدنى المقابل المادي.

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وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ ضرورة الحصول على 5 ملايين جنيه للتوقيع مجددًا للنادي الأهلي وهو الأمر الذى دفع مدير الكرة يطلب مهلة لعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي الى حسم ملف التعاقدات والتجديد لعدد من نجوم الفريق أبرزهم أحمد فتحي.