شكرا لقرائتكم الزمالك vs نهضة بركان .. القيمة التسويقية لأغلى لاعبي الفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك vs نهضة بركان

الزمالك يستعد لمواجهة فريق نهضة البركان المغربى، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد التأهل على حساب النجم الساحلى التونسى، بالتعادل السلبى فى مباراة الأياب التى جمعتهما مساء أمس، الأحد على الملعب الأولمبى بسوسة، والفوز فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب بهدف دون رد.

"الخليج 365" يرصد القيمة التسويقية الأكبر للاعبي الفريقين



الزمالك vs نهضة بركان

يحتل محمود كهربا المركز الأول من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته 2 مليون يورو ، بينما يأتي فرجاني ساسي في المركز الثاني بـ1.8 مليون يورو ، وفي المركز الثالث يأتي بوطيب 1.75 مليون يورو ، بينما يأتي علي محمد حارس مرمى الفريق المغربي منفردا بقيمة تسويقية كبيرة تقدر بـ1 مليون يورو

Advertisements

فى ذهاب نهائي الكونفدرالية فى 19 مايو الجاري، يحل الزمالك ضيفًا على نهضة البركان ، قبل أن يلتقي الفريقين مجددًا فى مصر 26 من الشهر نفسه ، وكان الزمالك قد تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0 ، فيما تأهل نهضة البركان أمام الصفاقسي الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.