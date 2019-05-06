شكرا لقرائتكم مايكون: قميص النصر "مسؤولية" كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر أن ارتداء قميص الأخير يعتبر مسؤولية كبيرة على اللاعبين، مشيراً إلى أنه وزملاءه يعرفون تماماً أهمية المرحلة الحالية من الموسم.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب مجموعته خلف ذوب آهن الإيراني، ومتقدماً على الزوراء العراقي والوصل الإماراتي.

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وقال مايكون في المؤتمر الصحفي: عندما ترتدي قميص فريق كبير مثل النصر فهذا يعني أن تقدم كل شيء من أجل تحقيق الانتصارات. القميص الأصفر يحملك كلاعب مسؤولية كبيرة.

وواصل: نعرف أننا نملك أفضلية على الوصل من حيث الفوز، لكن فنياً الفريقان متكافئان وعلينا تنفيذ تعليمات المدرب بأكمل وجه من أجل الظفر بالنقاط.

وختم المدافع البرازيلي حديثه قائلاً: الفريق يشعر بالمسؤولية واللاعبون يركزون في كافة المباريات لأننا نعرف مدى أهمية هذه المرحلة بالنسبة لموسمنا.