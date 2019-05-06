الدحيل يعادل استقلال طهران ويتأهل مع الهلال إلى ثمن النهائي

اسماء السيد - عاد الدحيل القطري من ملعب ازادي في طهران الإثنين بتعادل ثمين مع مضيفه استقلال طهران الإيراني 1-1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، فتأهل مع الهلال السعودي الى الدور ثمن نهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الاستقلال عبر رزوبه جشمي (53)، وعادل البرازيلي إدميلسون للدحيل (55).

ورفع الدحيل رصيده الى 8 نقاط مقابل 9 للهلال الذي يستضيف لاحقا اليوم العين الإماراتي (نقطتان)، و5 نقاط للاستقلال.

وحجز الدحيل بطاقته بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية كونه يتقدم بفارق 3 نقاط على الفريق الإيراني وكذلك بفارق المواجهتين المباشرتين حيث تغلب عليه 3-صفر ذهابا في الدوحة.

وشهد الشوط الأول تواضعا في المستوى من الجانبين وثلاث فرص فقط، اثنتان منها لصاحب الأرض من ركلة حرة أصاب فيها الجنوب افريقي أباندا باتوسي القائم الأيمن من نحو 30 مترا، ومن تسديدة لمرتضى تبريزي جانبت القائم الأيسر لمرمى كلود أمين (24).

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وأهدر المغربي يوسف العربي الفرصة الثمينة الوحيدة لافتتاح التسجيل لحساب الدحيل بعد أن وضعه إدميلسون في انفراد تام بتمريرة من الجهة اليمنى، لكنه تابعها خفيفة من فوق الحارس سيد حسيني الذي ردها بيده اليمنى وهو يهوي على الأرض ثم أبعدها الدفاع وأزال خطرها (21).

واستمر النسج على نفس المنوال في الشوط الثاني، وجاء الهدفان من خطأين دفاعيين فتقدم الاستقلال بواسطة جشمي الذي تابع في المرمى من نحو مترين فقط كرة رفعت من الجهة اليمنى واحدثت دربكة وارتباكا أمام مرمى أمين (53).

ولم تدم فرحة المدرب الجديد للاستقلال اللاعب الدولي السابق فرهاد مجيدي خليفة الألماني فينفريد شايفر الذي أقاله النادي مؤخرا نزولا عند رغبة مشجعيه بسبب تواضع نتائج الفريق قاريا ثم محليا، سوى دقيقتين حيث تمكن الدحيل من معادلة النتيجة إثر كرة مرتدة من الحارس سيد حسيني وتمركز خاطىء من المدافعين استغله إدميلسون وأطلقها في اسفل الزاوية اليسرى بعيدا عن متناول الجميع.

ملخص مباراة الدحيل واستقلال طهران: