شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هداف جوة الملعب وبرة.. أجاى يحرص على الصلاة فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب النيجيرى جونيور أجاى، نجم النادى الأهلى، على مشاركة جمهوره طقوس شهر رمضان الكريم فى أولى أيامه، بنشر مقطع فيديو له عبر الاستورى الخاص بحسابه الشخصى وهو يقوم بأداء الصلاة فى منزله.

واصطحب نجم النادى الأهلى ابنه بجوار أثناء أدائه صلاه العصر، وهما يرتديان جلبابا طويلا من طقوس شهر رمضان المبارك.

وسرعان ما تفاعل الكثير من جمهور القلعة الحمراء ومتابعو النجم النيجيرى بعد نشر مقطع الفيديو واصفين أجاى بالهداف الذى يهز الشباك داخل الملعب وبالمحافظ على صلواته وفروضه خارج الملعب.



جونيور أجاى

ويدرس النادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق إقامة معسكر خارجى خلال فترة توقف الدورى بسبب أمم أفريقيا التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل.

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ويتصدر النادى الأهلى ترتيب الدورى المصرى برصيد 67 نقطة بعد فوزه على نادى النجوم أمس بهدفين نظيفين، بينما يحتل المركز الثانى نادى بيراميدز برصيد 65 نقطة، ونادى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة.



جونيور أجاى



جونيور أجاى

ويستعد النادى الأهلى لخوض مباراته القادمة أمام نادى سموحة، المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز.

وعلى سياق آخر رفض النجم أحمد فتحى التجديد للنادى الأهلى بعد أن تلقى عرضاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، بقيمة 3 ملايين جنيه، لتدمى المقابل المادى.