شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحضرى وأحمد حسن يستعدان لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمح عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر وفريق النجوم، لخوض استعداداته مع أحمد حسن المشرف على الكرة بفريق بيراميدز، لانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر السد العالى مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" مع العميد خلال خوضهما بعض التدريبات فى صالة الجيم، معلقًا عليها ضاحكًا: "والله زمان يا عميد.. كل سنة وانتوا طيبين حاجة كدة استعدادا لكأس الأمم".



