شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يرفض عرضا بـ 3 ملايين جنيه من الأهلى للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد فتحى، لاعب النادى الأهلى، تجديد تعاقده مقابل 3 ملايين جنيه لمدة موسم واحد. وتلقى اللاعب الدولى عرضًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بقيمة 3 ملايين جنيه، إلا أنه رفضه لتدنى المقابل المادى. Advertisements

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