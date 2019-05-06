شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والدة عادل المأمور نجم الزمالك والمنتخب الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء والدة عادل المأمور، حارس مرمى منتخب مصر والزمالك الأسبق، مساء اليوم الإثنين، فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.
وكانت والدة عادل المأمور وافتها المنية فى الساعات المتأخرة من مساء أمس الأحد، وقرر حارس الزمالك السابق إقامة العزاء مساء اليوم فى دار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية.
ويشرف حالياً المأمور على حراس ناشئين الفريق الأبيض، بعدما كان حارسا لعرين الزمالك والفراعنة فى السبعينات والثمنينات من القرن العشرين.
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