يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اليوم 6-5-2019 كورة لايف شاهد الهلال يوتيوب bein sport

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اليوم الاثنين 6-5-2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري في دوري ابطال اسيا، الهلال يأتى فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط بفارق نقطة فقط عن فريق الدحيل القطري الذى تعادل منذ قليل مع استقلال طهران، بينما ياتى فريق العين الإماراتي رصيده نقطتين فقط بعد تلقيه هزيمة فى الجولة الماضية أمام نظيره الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف ليتذيل ترتيب المجموعة، و ليس أمامه سوى تحقيق الفوز ليضمن صعوده.

كورة اونلاين مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر اليوم الاثنين على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالسعودية، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الخادية عشر بتوقيت الامارات.

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kora star بث مباشر مباراة الهلال السعودى والعين الاماراتى

الان سوف تذاع مباراة الهلال السعودى ضد العين الاماراتى على قناة beIN SPORTS HD 3 و قناة الكأس 6 HD

و تم اختيار المعلق سوار الذهب و خالد الحدي للتعليق على المباراة

بداية سريعة لفريق الهلال السعودى أسفرت عن هدف مبكر فى الدقيقة 2