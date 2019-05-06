فالفيردي يعلق على غياب صلاح عن مواجهة ليفربول وبرشلونة

مصراوي - كتبت- منة عمر:
أكد المدرب ايرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يتمتع بمستويات عالية من الجودة، لافتًا إلى الريدز يمتلك لاعبين آخرين أصحاب جودة عالية.
ويحل برشلونة مساء غد الثلاثاء ضيفًا على نظيره ليفربول في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال فالفيردي: "ليفربول خصم قوي، لكننا نمتلك أسلحتنا ولهذا السبب نحن في الدور قبل النهائي".
وعن غياب صلاح قال مدرب برشلونة: "صلاح، لاعب ذو مستوى عالمي، لكن...
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