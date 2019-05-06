الان تتابع الهلال يتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم #الهلال_العين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 9:18 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 تأهل الهلال السعودي رسمياً إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادل الاستقلال الإيراني والدحيل القطري 1-1.

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