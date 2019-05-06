شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بـ20 ألف جنيه للحفاظ على المربع الذهبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفّز مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، لاعبى الفريق الكروى الأول من أجل الحفاظ على التواجد فى المربع الذهبى، وضمان المشاركة فى البطولة الإفريقية الموسم المقبل، ورصد حلبية مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لكل لاعب فى حال إنهاء الموسم فى المركز الرابع، بالرغم من المنافسة الشرسة التى يواجهها الفريق من المقاولون العرب، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وحقق الفريق نتائج رائعة منذ أن تولى إيهاب جلال المهمة الفنية خلفا لمصطفى يونس وميمى عبدالرازق، وانتشل الفريق من الصراع على الهبوط إلى المربع الذهبى.

فيما رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين مكافآت استثنائية عقب التعادل أمام بيراميدز فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول، الأحد، على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدورى الممتاز، وبالرغم من لعب بيراميدز بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 30 من عمر المباراة إلا أن لاعبى المصرى لم ينجحوا فى تحقيق الفوز واستغلال الفرص الخطيرة التى أتيحت لهم، ووبّخ إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، محمود وادى، مهاجم وهداف الفريق برصيد 6 أهداف، عقب نهاية المباراة بسبب إهدار العديد من الفرص التى كانت كفيلة بترجيح كفة الفريق وحصد النقاط الثلاث، وبالرغم من تسجيل وادى هدف التعادل لأبناء بورسعيد إلا أنه لم يسلم من غضب المدير الفنى، وسيفقد الفريق جهود محمود وادى أمام حرس الحدود فى المباراة التى ستقام الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز، وبات من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفنى على المهاجم النيجيرى أوستن أوموتو وحيداً فى الهجوم، ويسعى المصرى للحفاظ على نتائجه الإيجابية وعدم تلقى أى خسارة جديدة عقب مواجهة الأهلى التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع وادى دجلة ثم بيراميدز على الترتيب.