شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس يغادر المستشفى بعد العلاج من أزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس، المستشفى في مدينة «بورتو» البرتغالية، اليوم الإثنين حيث كان أودع به يوم الأربعاء الماضي عقب إصابته بأزمة قلبية.
وتعرض كاسياس لأزمة قلبية أثناء التدريبات مع فريقه عندما أخبر زملاءه بأنه يشعر بمشكلة صحية، ولاقى رعاية صحية فورية باستخدام الأجهزة الطبية للنادي ثم نُقل إلى مستشفى للخضوع لعملية «قسطرة في القلب».
وقبل ساعات من خروجه من المستشفى، قال كاسياس على شبكات التواصل الاجتماعي إن «قلبه سعيد».
وأضاف كاسياس، الفائز مع منتخب اسبانيا ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2008 و2012، أن قلبه يواصل التحسن.
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