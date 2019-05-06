شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستقبل وزير التعليم العالي ورئيس جامعة سنجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور هانى هلال، رئيس جامعة سنجور.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الجامعة في مصر منذ افتتاحها عام ١٩٩٠، حيث بلغ عدد خريجى الجامعة منذ إنشائها ٢٥٩٢ خريجاً، منهم ١٨٤٤ من مقر الجامعة بالأسكندرية، و٧٤٨ من فروع جامعة سنجور بالدول الأفريقية.

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وتهدف الجامعة إلى دعم التنمية في أفريقيا، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية من القطاعين العام والخاص، الذين يحصلون من الجامعة على درجة الماجستير في التنمية معتمد من الاتحاد الأوروبى، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وخلال اللقاء عرض الدكتور هانى هلال مطلب توفير مقر دائم للجامعة بديلاً للأدوار الخمسة التي تشغلها حالياً في برج القطن بالإسكندرية، حيث توجد موافقة مبدئية على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٥٠٠٠ متر مربع، بما يسمح ببناء المبنيين التعليمي والسكنى للطلاب في مكان واحد، وطلب هلال تدخل رئيس الوزراء لتسريع الموافقة على التخصيص حتى يتسنى بدء الإنشاءات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بالدور الذي تقوم به جامعة سنجور في دعم التنمية وبناء القدرات في أفريقيا. كما أجرى رئيس الوزراء أثناء الاجتماع اتصالاً بمحافظ الأسكندرية، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع إدارة جامعة سنجور بشأن الأرض اللازمة لمقر الجامعة.

من جانب آخر، عرض وزير التعليم العالى طلب تخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب إلى أفرع الجامعات بالمدن الجديدة، مثل فرع جامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، والجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب الجديدة، وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأتوبيسات، من أجل تخفيف الأعباء على أبنائنا الطلاب، ومساعدتهم على تحصيل العلم.