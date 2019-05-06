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صلاح يغيب أمام البرشا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

سيغيب المهاجمان المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، عن المواجهة المرتقبة لفريقهما الإنجليزي ضد ضيفه الإسباني في إياب نصف نهائي لكرة القدم، غداً (الثلاثاء) بحسب ما أعلن مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب.

وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.

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وقال كلوب في مؤتمر صحافي الاثنين «كلاهما سيغيب». وأضاف عن وضع صلاح تحديدا «إنه ارتجاج في الدماغ وبالتالي لن يُسمح له باللعب. لا نستطيع القيام بذلك».

وأوضح «يشعر بأنه في حالة جيدة لكن الأمور ليست كافية كما يجب من وجهة النظر الطبية»، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون جاهزا لمواجهة ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من بطولة إنجلترا الأحد القادم.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه ضد برشلونة بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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