شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يغيب أمام البرشا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)سيغيب المهاجمان المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، عن المواجهة المرتقبة لفريقهما ليفربول الإنجليزي ضد ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً (الثلاثاء) بحسب ما أعلن مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب.
وخرج صلاح على حمالة في أواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت، مصابا برأسه إثر احتكاك مع حارس الأخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، في حين غاب فيرمينو لإصابة في المحالب.
وقال كلوب في مؤتمر صحافي الاثنين «كلاهما سيغيب». وأضاف عن وضع صلاح تحديدا «إنه ارتجاج في الدماغ وبالتالي لن يُسمح له باللعب. لا نستطيع القيام بذلك».
وأوضح «يشعر بأنه في حالة جيدة لكن الأمور ليست كافية كما يجب من وجهة النظر الطبية»، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون جاهزا لمواجهة ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من بطولة إنجلترا الأحد القادم.
ويواجه ليفربول مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه ضد برشلونة بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.
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