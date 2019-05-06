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جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الأثنين 6-5-2019 رحيل لاسارتي بين يوم وليلة تصدرت الروح العالية التى تفوق بها المارد الأحمر على نظيره النجوم واعتلاء صدارة الدوري المصري الممتاز المشهد داخل أروقة النادي فى الوقت الذى تزايد فيه روح التحدى عند اللاعبين والفريق والادارة للاحتفاظ بالدرع خلال الموسم الحالي.

اخبار الأهلي اليوم الأثنين 6- 5- 2019

وبالرغم من وجود شبهة إجماع على ضرورة رحيل الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى حتى فى حالة فوزه بالدورى، وذلك بعد خسارته بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت تعد الهدف الأول والأساسى للإدارة الحمراء، إلا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار الخواجة لحين انتهاء بطولة الدورى، التى أصبح الفريق الأحمر قريب منها أكثر من أى وقت مضى. Advertisements اخبار الأهلي اليوم الأثنين 6- 5- 2019 يعود لاعب الأهلى محمد محمود إلى القاهرة منتصف شهر مايو الجارى، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى مؤخراً فى أحد المستشفيات بألمانيا، حيث سيقوم فور عودته باستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة. يعود لاعب الأهلى محمد محمود إلى القاهرة منتصف شهر مايو الجارى، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى مؤخراً فى أحد المستشفيات بألمانيا، حيث سيقوم فور عودته باستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

وغادر محمود القاهرة قبل أيام بعد عودته ثم وصل لألمانيا، لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة، ويسير لاعب الأهلى على برنامج علاجى تأهيلى وضعه البروفيسور فايلر الطبيب الجراح الذى أجرى جراحة الصليبى. اخبار الأهلي اليوم الأثنين 6- 5- 2019 بات حسام عاشور قائد الأهلى جاهز للمشاركة مع فريقه أمام سموحة السبت المقبل، فى منافسات الدورى الممتاز، بحسب تأكيدات الجهاز الطبى بالنادى على جاهزيته. بات حسام عاشور قائد الأهلى جاهز للمشاركة مع فريقه أمام سموحة السبت المقبل، فى منافسات الدورى الممتاز، بحسب تأكيدات الجهاز الطبى بالنادى على جاهزيته.

أكدت مصادر مطلعة داخل إدارة الأهلى أن البحث عن المدير الفنى الجديد جارياً ولكن بشكل سرى، حفاظاً على مسيرة الفريق، فى الوقت الذى يتم مناقشة هذا الملف فى دائرة ضيقة يتواجد فيها محمود الخطيب رئيس النادى وعدلى القيعى مستشار المجلس لملف التعاقدات وأمير توفيق مدير التعاقدات وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأكد الجهاز الطبى للأهلى على مشاركة لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، بعد خضوعه للفحص الطبى، حيث كان يعانى من برد خلال اليومين الماضيين، وتبين أن حالته مستقرة، وسيتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق.