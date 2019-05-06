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جدة - عمرو شويل جماهير الزمالك تتمنى سيناريو منذ 17 عاما قبل مواجهة نهضة بركان تصادف حصول نادي الزمالك على آخر لقب قاري منذ 17 عامًا جاء على حساب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي فى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال. تصادف حصول نادي الزمالك على آخر لقب قاري منذ 17 عامًا جاء على حساب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي فى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال. وشهدت مواجهتي الرجاء البيضاوي المغربي مع الزمالك فى المباراة النهائية تشابه كبير مع المباراة المرتقبة بين ممثل الكرة المصرية ونهضة بركان المغربي فى الدور النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية. ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان فى مباراة الذهاب يوم 19 فى مباراة الذهاب على أرض الأخير بينما سيعود الفريقين الى القاهرة لخوض مواجهة الاياب على أرض الكنانة. Advertisements ونفس الحال واجه الزمالك الرجاء البيضاوي فى المغرب وقتها بمباراة الذهاب واستطاع بطل مصر وقتها على الخروج بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، بينما خاض الزمالك مباراة العودة على أرضه فى القاهرة واستطاع الفوز بهدف نظيف. وتأمل جماهير الزمالك فى تكرار سيناريو المواجهة المغربية فى نهائي الأبطال من جديد بالرغم من مرور 17 عامًا.

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