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جدة - عمرو شويل أجيرى حيران بين أحمد ومحمد

يفاضل المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بين الثنائى محمد وأحمد الشناوى حارسىّ مرمى الأهلى وبيراميدز على الترتيب، ليكون أحدهما الحارس الأول للمنتخب فى أمم افريقيا.

ورغم قناعة أجيرى بمستوى محمد الشناوى لاسيما وأنه حارس مصر فى مونديال روسيا الأخير، إلا أن أحمد ناجى مدرب الحراس يرشح أحمد الشناوى ليكون حارس مصر فى أمم أفريقيا لاسيما وأنه كان الحارس الأول فى أمم افريقيا 2017 قبل إصابته ومشاركة عصام الحضرى أساسيا.

وتقام منافسات أمم إفريقيا القادمة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل وتقام مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوى فى العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولى.