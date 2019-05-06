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جدة - عمرو شويل لاسارتي يضع اهدار الفرص فى أولويات علاج السلبيات ‪يسعى الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق النادي الأهلي على إيجاد حلول لأزمة أهدار الفرص التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة النجوم الأخيرة فى الدورى. ‪يسعى الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق النادي الأهلي على إيجاد حلول لأزمة أهدار الفرص التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة والتى ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة النجوم الأخيرة فى الدورى. ويستأنف الأهلى غداً الثلاثاء استعداداته قبل مواجهة سموحة، المقرر اقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز. وانتهت مباراة الأهلى والنجوم بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، إلا أن لاعبي الفريق الأحمر أهدروا أكثر من نصف دستة أهداف على الأقل طوال أحداث المباراة ما أدى إلى قرار الجهاز الفنى بدراسة الموقف كاملا وتخصيص تدريبات لعلاج تلك الأزمة.

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