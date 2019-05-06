عماد النحاس يرفض منح المقاولون العرب راحة استعدادا للجونة...

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جدة - عمرو شويل عماد النحاس يرفض منح المقاولون العرب راحة استعدادا للجونةرفض عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب منح لاعبيه راحة من التدريبات فى أولى أيام شهر رمضان الكريم وقرر اقامة تدريبات فى تمام العاشرة مساءًا، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الجونة يوم الجمعة المقبل في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام.
وأكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة أن ناديه يطمح في الدخول إلى المربع الذهبي الذي يفصله عنه أربع نقاط فقط، حيث يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة .
ويفتقد ذئاب الجبل للاعبيه يوسف الجوهري وطاهر محمد طاهر اللذان يغيبان عن صفوف الفريق بسبب الاصابة، أمام الجونة .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 31 مباراة حقق المقاولون الفوز في 12 مباراة وتعادل ذئاب الجبل في 8 مباريات أخرى، فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 11 لقاء .
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