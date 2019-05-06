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جدة - عمرو شويل سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري، بسبب أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدًا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي علي كافة التفاصيل الخاصة به قريبا، سواء فيما يتعلق بموعده أو مكانه، موضحاً أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري، سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.