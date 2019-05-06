جدة - عمرو شويل

اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019 صدمة ساسي وتجديد جروس

يظل اسم نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية هو الأكثر رواجا فى الكرة المصرية والعربية بعدما استطاع حسم تأهله لنهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية على حساب النجم الساحلي التونسي فى المباراة التى جمعتهما بالأمس ضمن مباريات نصف نهائي البطولة.

اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019

كافئ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لاعبيه ماليا بقيمة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعدما استطاع الفريق الخروج متعادلًا أمام النجم الساحلي فى موقعة سوسة فى واحدة من الدفعات المعنوية التى يمنحها للفريق قبل كل خطوة من الخطوات التى يخطوها الفريق فى الكونفيدرالية.

اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019

اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019

ودافع رئيس الزمالك عن حارسه محمود عبد الرحيم جنش بعدما تعرض للطرد فى مباراة الأمس وقال ان الحكم أراد ذبح الفريق لكننا لن نتحدث حتى لا يتهمنا أحد أننا نهاجم خاصة وأننا صعدنا الى النهائي وبإذن الله سيتوج الفريق بالبطولة.

وقال فرجاني ساسي لمسئولي الزمالك أنه لن يكون بمقدوره المشاركة فى مباراتي الزمالك القادمتين فى نهائي الكونفيدرالية خاصة وانه يخضع حاليا لفترة تأهيل تجهيزًا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019

اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019

واحتفل اللاعبون فى الساعات الأولى من صباح اليوم سواء على الطائرة أو بعد انتهاء المباراة فى الفندق بتخطي عقبة النجم الساحلي فى الدور قبل النهائي وظل اللاعبون يرقصون فرحًا بالانتصار.

وأكد المستشار مرتضى منصور أن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق هو صاحب الفضل الفني حتى لو رأه أى شخص أسوء مدرب فى الكون وبالتالي فإن تجديد تعاقده حال تحقيقه لقب الدوري أو الكونفيدرالية والبطولات الاخرى التى يشارك فيها أمر لا شك فيه حتى لو رفض اى شخص.

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اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019

وشهد الزمالك انتصارات بالجملة بركلات الجزاء فى البطولات الافريقية كانت كالتالي..