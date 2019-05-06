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جدة - عمرو شويل
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019 صدمة ساسي وتجديد جروس
يظل اسم نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية هو الأكثر رواجا فى الكرة المصرية والعربية بعدما استطاع حسم تأهله لنهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية على حساب النجم الساحلي التونسي فى المباراة التى جمعتهما بالأمس ضمن مباريات نصف نهائي البطولة.
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019
كافئ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لاعبيه ماليا بقيمة 100 ألف جنيه لكل لاعب بعدما استطاع الفريق الخروج متعادلًا أمام النجم الساحلي فى موقعة سوسة فى واحدة من الدفعات المعنوية التى يمنحها للفريق قبل كل خطوة من الخطوات التى يخطوها الفريق فى الكونفيدرالية.
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019ودافع رئيس الزمالك عن حارسه محمود عبد الرحيم جنش بعدما تعرض للطرد فى مباراة الأمس وقال ان الحكم أراد ذبح الفريق لكننا لن نتحدث حتى لا يتهمنا أحد أننا نهاجم خاصة وأننا صعدنا الى النهائي وبإذن الله سيتوج الفريق بالبطولة.
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019
وقال فرجاني ساسي لمسئولي الزمالك أنه لن يكون بمقدوره المشاركة فى مباراتي الزمالك القادمتين فى نهائي الكونفيدرالية خاصة وانه يخضع حاليا لفترة تأهيل تجهيزًا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019واحتفل اللاعبون فى الساعات الأولى من صباح اليوم سواء على الطائرة أو بعد انتهاء المباراة فى الفندق بتخطي عقبة النجم الساحلي فى الدور قبل النهائي وظل اللاعبون يرقصون فرحًا بالانتصار.
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019
وأكد المستشار مرتضى منصور أن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق هو صاحب الفضل الفني حتى لو رأه أى شخص أسوء مدرب فى الكون وبالتالي فإن تجديد تعاقده حال تحقيقه لقب الدوري أو الكونفيدرالية والبطولات الاخرى التى يشارك فيها أمر لا شك فيه حتى لو رفض اى شخص.
اخبار الزمالك اليوم الأثنين 6-5-2019وشهد الزمالك انتصارات بالجملة بركلات الجزاء فى البطولات الافريقية كانت كالتالي..
فاز نادى الزمالك على شوتنج ستارز النيجيرى بثلاثة أهداف نظيف فى مجموع المباراتين عام 1984.
حقق الزمالك بطولة 1986 على حساب أفريكا سبورتس الأيفوارى بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل الإيجابى بهدفين لكلا منهما.
ونجح الزمالك فى حصد لقب دورى ابطال افريقيا عام 1993 على حساب اشانتى كوتوكو الغانى بركلات الترجيح بنتيجة 8/7 بعد التعادل السلبى فى المباراتين.
وفى 1996 فاز الزمالك على شوتنج ستارز النيجيرى بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منها فى مجموع المباراتين، وحقق اللقب الرابع له.
كما حصد لاعبى نادي الزمالك بطولة دورى ابطال افريقيا لعام 2002 أمام الرجاء المغربى بهدف نظيف فى مجموع المباراتين.
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