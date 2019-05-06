كريستيانو رونالدو يعترف: المقارنة مع ميسي ترهقني

اسماء السيد - اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أن المقارنة بينه وبين غريمه التقليدي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، تجعله يشعر بالإنزعاج.

وأشار رونالدو إلى أنه من المرهق أن تتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ميسي كل عام، وأن عليه إثبات أنه لاعب جيد كل سنة.

وقال رونالدو في مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية: "لا أخفيكم أنها تزعجني أحيانا (المقارنة مع ميسي) لأنه يبدو أن علي إثبات إنني لاعب جيد كل سنة. أنه أمر صعب".

وأضاف: "أحيانا يفيدك الضغط الكبير من الجمهور والأهل والأصدقاء للتمرين بشكل أقوى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الضغط لا يحتمل، عندها تريد أن يتركك الجميع في حالك".

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وأكد رونالدو أنه متأكد من أن الكثيرين ينتظرون رؤيته "يفشل"، مشيرا إلى أنه اعتاد على هذا النمط في الحياة وأنه جاهز لذلك.

جدير بالذكر أن رونالدو توج موسمه الأول مع السيدة العجوز بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، لكنه فشل في قيادته للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ودع الفريق من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي.

في المقابل لعب ميسي دورا كبيرا في قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، فضلا عن مساهمته الكبيرة في تحقيق الفريق الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول الإنكليزي 3-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب 2015.