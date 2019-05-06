شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعكف على حل أزمة إهدار الفرص قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على إيجاد حلول لأزمة أهدار الفرص التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة، والتى ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة النجوم الأخيرة فى الدورى.

وانتهت مباراة الأهلى والنجوم بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، إلا أن لاعبى الفريق الأحمر أهدروا أكثر من نصف دستة أهداف على الأقل طوال أحداث المباراة، ما أدى إلى قرار الجهاز الفنى بدراسة الموقف كاملا وتخصيص تدريبات لعلاج تلك الأزمة.

ويستأنف الأهلى غدا الثلاثاء استعداداته قبل مواجهة سموحة، المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز.